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Локвуд и компания 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Локвуд и компания
Киноафиша Сериалы Локвуд и компания Сезоны Сезон 1

Lockwood & Co. 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Локвуд и компания»

В 1 сезоне сериала «Агентство «Локвуд и компания» события разворачиваются в наши дни в альтернативной столице Великобритании. Этот мистический Лондон темен, опасен и полон сверхъестественных тварей – неупокоенных духов и злобных призраков. Но люди не унывают. Они формируют команды охотников за привидениями из числа одаренных подростков, которые способны видеть призраков и отправлять их в преисподнюю. Взрослые предприниматели быстро делают из этой необходимости бизнес, открывая частные дорогие агентства. Но один из юных дарований по имени Локвуд со своими друзьям решает создать собственную независимую от старших контору.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Локвуд и компания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
У нас всё получится This Will Be Us
Сезон 1 Серия 1
27 января 2023
Отпусти меня Let Go Of Me
Сезон 1 Серия 2
27 января 2023
Doubt Thou The Stars
Сезон 1 Серия 3
27 января 2023
Сладкие сны Sweet Dreams
Сезон 1 Серия 4
27 января 2023
Смерть грядет Death Is Coming
Сезон 1 Серия 5
27 января 2023
Ты не спрашивал You Never Asked
Сезон 1 Серия 6
27 января 2023
Одержимый Mesmerised
Сезон 1 Серия 7
27 января 2023
Это не вечность Not The Eternal
Сезон 1 Серия 8
27 января 2023
График выхода всех сериалов
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