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Аксентьев 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Аксентьев
Киноафиша Сериалы Аксентьев Сезоны Сезон 1

Аксентьев 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аксентьев»

В 1 сезоне сериала «Аксентьев» патрульным полицейским сообщают, что около автобусной остановки сидит странный мужчина с холщовым мешком на голове. Напарники Кухаренко и Катя уверены, что это очередной городской сумасшедший, но выясняется, что тридцатилетний Роман Аксентьев вполне адекватен. Вот только он совершенно не помнит, как здесь оказался, да и вообще ничего о своей жизни. Известно лишь, что несколько месяцев он провел в больнице, а что было до и после этого, неизвестно. Зато он способен видеть прошлое и будущее любого человека, лишь касаясь его руки. Полицейские понимают, что он может помочь им в поисках маньяка.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Аксентьев» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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