Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Аксентьев
Киноафиша Сериалы Аксентьев Сезоны

Аксентьев, список сезонов

Аксентьев 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Аксентьев»
Аксентьев - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 1 ноября 2022 - 13 декабря 2022
 
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше