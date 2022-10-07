В центре событий оказывается пятидесятилетний мужчина, которому опостылела его жизнь. Он давно уже не получает никакого наслаждения от всего, что происходит с ним. В период андропаузы, которую иначе называют мужским климаксом, главный герой, который давно находится в браке и ведет тихую размеренную жизнь, становится одержим переменами. Он решает в корне изменить свою жизнь и во что бы то ни стало вновь стать счастливым. Это решение приводит к непредсказуемым последствиям и сулит герою немало неприятностей.