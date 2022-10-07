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Киноафиша Сериалы Андропауза

Андропауза (2022 - …)

Andropoz 16+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается пятидесятилетний мужчина, которому опостылела его жизнь. Он давно уже не получает никакого наслаждения от всего, что происходит с ним. В период андропаузы, которую иначе называют мужским климаксом, главный герой, который давно находится в браке и ведет тихую размеренную жизнь, становится одержим переменами. Он решает в корне изменить свою жизнь и во что бы то ни стало вновь стать счастливым. Это решение приводит к непредсказуемым последствиям и сулит герою немало неприятностей.

В ролях
В ролях
Юлия Соболь
Гюлчин Сантурджуодлу
Энгин Гюнайдын
Шебнем Хассанисоуги
Тургут Тунчалп
Тамер Карадаглы
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Андропауза - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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