О персоне
Фильмография
Дерья Карадаш
Derya Karadas
Дерья Карадаш
Дерья Карадаш
Derya Karadas
Дата рождения
4 мая 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Стамбул, Турция
Популярные фильмы
5.6
Не самая обычная семья
(2024)
0.0
Андропауза
(2022)
0.0
Соседняя комната
(2024)
Фильмография Дерья Карадаш
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2022
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Актриса
4
Наследный принц
криминал, мелодрама
2025, Турция
Соседняя комната
драма
2024, Турция
5.6
Не самая обычная семья
Iyi Bir Aile Degiliz
комедия
2024, Турция
Андропауза
драма, комедия
2022, Турция
Турки вновь удивляют: премьера «Наследного принца» стартовала с крепких рейтингов — зрители говорят, что похоже на «Чукур»
Думали, Джейсон из «Пятницы, 13-е» остался в «Хрустальном озере»? Теперь он охотится в «Ходячих мертвецах» на Дэрила Диксона
Крыжовников снова создал нетленку – сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“», в котором нет ничего от «Слова пацана»
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
«Петя — рисковый парень»: а вы знали, что в России есть свой «Ходячий замок»? Этот мульт с оценкой 7.3 и своим Хаулом советует ИИ
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
