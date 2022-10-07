Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Андропауза 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Андропауза
Киноафиша Сериалы Андропауза Сезоны Сезон 1

Andropoz 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Андропауза»

В 1 сезоне сериала «Андропауза» в центре событий оказывается достаточно зрелый женатый мужчина, который внезапно впадает в глубочайшую депрессию. Спустя некоторое время герой узнает о таком явлении, как андропауза – это болезнь у некоторых мужчин в возрасте от 45 до 55 лет, которая связана с недостаточной выработкой организмом тестостерона. Однако герой не собирается сдаваться кризису среднего возраста и готов на все, чтобы вновь почувствовать себя счастливым. Он решительно отправляется навстречу переменам, не задумываясь о том, к каким последствиям приведут его эмоциональные поступки.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Андропауза График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2022
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше