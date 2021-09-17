Милая история об анимированных эмоциях, которые помогают Ю-ми вновь почувствовать вкус к жизни. В центре событий оказывается простая сотрудница офиса по имени Ю-Ми, которая уже много лет живет одна после того, как молодой человек бросил ее. И если со стороны героиня производит впечатление обычной девушки, то изнутри она чувствует себя опустошенной. У Ю-ми перестала работать часть головного мозга, которая отвечает за испытание эйфории и любви. Зато вовсю работают рациональное мышление, благоразумие, тревога.