Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Умереть за доллар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Клетки Ю-ми
Постер к сериалу Клетки Ю-ми
Смотреть за 1 ₽
Постер к сериалу Клетки Ю-ми
Постер к сериалу Клетки Ю-ми
Постер к сериалу Клетки Ю-ми
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
5 постеров
Смотреть за 1 ₽
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Клетки Ю-ми

Клетки Ю-ми (2021 - 2022)

Yumi's Cells 16+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис TVING
Продолжительность сериала 32 часа 40 минут
Смотреть за 1 ₽
О чем сериал

Милая история об анимированных эмоциях, которые помогают Ю-ми вновь почувствовать вкус к жизни. В центре событий оказывается простая сотрудница офиса по имени Ю-Ми, которая уже много лет живет одна после того, как молодой человек бросил ее. И если со стороны героиня производит впечатление обычной девушки, то изнутри она чувствует себя опустошенной. У Ю-ми перестала работать часть головного мозга, которая отвечает за испытание эйфории и любви. Зато вовсю работают рациональное мышление, благоразумие, тревога.

В ролях
В ролях
Ким Го-ын
Ан Бо-хён
Щин Е-ын
Чон Сун-вон
Ми Рам
Ли Джон-хёк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Клетки Ю-ми - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 14 эпизодов
 
Клетки Ю-ми - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 14 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Приложение киноафиши