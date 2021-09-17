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Клетки Ю-ми 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Клетки Ю-ми
Киноафиша Сериалы Клетки Ю-ми Сезоны Сезон 1

Yumi's Cells 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клетки Ю-ми»

В 1 сезоне сериала «Клетки Ю-ми» молодая девушка по имени Ким Ю Ми является офисной сотрудницей. В ее жизни наступили не самые лучшие времена. После тяжелого разрыва с бывшим молодым человеком в сознании девушки произошли некоторые неприятные изменения. Клетка любви в ее мозге просто перестала функционировать, уступив место тревожности, рационализму и благоразумию. Теперь главная задача других клеток — пробудить к жизни любовную. Создав суперкоманду, клетки попытаются сделать все, чтобы в мирок Ю-ми вернулась любовь. Тем более что на горизонте как раз образовался подходящий претендент на сердце девушки.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Клетки Ю-ми» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 октября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 октября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 октября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 октября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 октября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 октября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 октября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 октября 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
30 октября 2021
График выхода всех сериалов
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