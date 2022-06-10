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Клетки Ю-ми 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Клетки Ю-ми
Киноафиша Сериалы Клетки Ю-ми Сезоны Сезон 2

Yumi's Cells 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Клетки Ю-ми»

Во 2 сезоне сериала «Клетки Ю-Ми» продолжается романтическая история обычной офисной сотрудницы по имени Ким Ю-Ми и ее «маленьких друзей», клеток головного мозга, которые контролируют девушку целиком и полностью. Они отвечают за все ее мысли, эмоции и поступки. В новом сезоне Ю-Ми и ее новый возлюбленный Гу Ун расстаются. Но девушка больше не собирается впадать в отчаяние из-за разрыва отношений и собирается уверенно идти дальше своей дорогой, не пытаясь отыскать смысл жизни в избраннике. Благодаря росту своего карьерного положения и неустанной работе над собой Ким Ю-Ми научилась чувствовать себя счастливой даже в повседневной жизни.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Клетки Ю-ми» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
10 июня 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
10 июня 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 июня 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
17 июня 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
24 июня 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
24 июня 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
1 июля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
1 июля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
8 июля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
8 июля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
15 июля 2022
Серия 121 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
15 июля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
22 июля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
22 июля 2022
График выхода всех сериалов
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