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Клетки Ю-ми
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Клетки Ю-ми, список сезонов
Yumi's Cells
16+
Год выпуска
2021
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 10 минут
Стрим-сервис
TVING
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Клетки Ю-ми»
Сезон 1 / Season 1
14 эпизодов
17 сентября 2021 - 30 октября 2021
Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов
10 июня 2022 - 22 июля 2022
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