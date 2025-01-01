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Постер сериала Клетки Ю-ми
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Клетки Ю-ми, список сезонов

Yumi's Cells 16+
Год выпуска 2021
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Стрим-сервис TVING

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Клетки Ю-ми»
Клетки Ю-ми - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
14 эпизодов 17 сентября 2021 - 30 октября 2021
 
Клетки Ю-ми - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
14 эпизодов 10 июня 2022 - 22 июля 2022
 
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