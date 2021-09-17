Оповещения от Киноафиши
Клетки Ю-ми 2021 - 2026, 3 сезон

Клетки Ю-ми Сезон 3
Yumi's Cells 16+
Премьера сезона 13 апреля 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 1
Продолжительность сезона 1 час 10 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
8.1 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Клетки Ю-ми»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Episode 1
Сезон 3 Серия 1
13 апреля 2026
