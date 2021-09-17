Оповещения от Киноафиши
Клетки Ю-ми 2021 - 2026, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
К сожалению, постер отсутствует
Клетки Ю-ми
Сериалы
Клетки Ю-ми
Сезоны
Сезон 3
Yumi's Cells
16+
Премьера сезона
13 апреля 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
1
Продолжительность сезона
1 час 10 минут
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
13
голосов
8.1
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Клетки Ю-ми»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
13 апреля 2026
График выхода всех сериалов
