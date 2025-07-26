В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто»

3 причины, чтобы включить новинку турдизи «Под землей» прямо сейчас: такое редко показывают по ТВ

«Залипательные» мини-сериалы от Okko, от которых сложно оторваться: а в киноленте №1 играет Янковский — рекомендую

Когда хочу отдохнуть после работы, включаю 5 мини-детективов: можно осилить за вечер или два – а потом обсуждать неделями

Терпеть не могу «Реальных пацанов», но этот российский сериал о гопниках «зашел» на ура: лютая смесь Гая Ричи и «Голяка»

«Кучка похотливых идиотов»: этот российский фильм стоил миллиард, но не окупился и на треть – премьеру даже требовали запретить

«Диалоги Тарантино, экшен Ричи»: нашел идеальный боевик для фанатов «старой школы» – сейчас такой не снимут ни за какие деньги

Авторы «Дандадана» перезапускают киберпанк-шедевр, подаривший миру «Матрицу»: новое аниме россияне увидят одновременно с Японией

«Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии

Голливуд испоганил важнейший советский Sci-Fi: Коппола превратил космическую драму в ужастик с картонными монстрами