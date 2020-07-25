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Путешествие к бессмертию 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Путешествие к бессмертию
Киноафиша Сериалы Путешествие к бессмертию Сезоны Сезон 1

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 21
Продолжительность сезона 6 часов 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «Путешествие к бессмертию»

В 1 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» Хань Ли живет в маленькой горной деревеньке. Его родителям еле-еле удается прокормить сына. Парень понимает, что в жизни надо пробиваться самостоятельно. Он хочет попасть в секту Скрытых Врат. Хань Ли уезжает из родных мест и знакомится с Ли Фэй и Чжан Ти, которые тоже хотят заслужить право быть частью Врат. Для этого молодые люди должны пройти немало испытаний, показать наставникам свой ум, ловкость и выносливость. Хань Ли и Чжан Ти не везет — им не удается выполнить испытания в отведенное время. Лидер секты предлагает ребятам еще раз попробовать свои силы через год.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Путешествие к бессмертию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 октября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 октября 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 октября 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 октября 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 ноября 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 ноября 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 ноября 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 ноября 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
28 ноября 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
31 января 2021
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
31 января 2021
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
7 февраля 2021
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
14 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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