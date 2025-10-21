Меню
Путешествие к бессмертию
Статьи
Статьи о сериале «Путешествие к бессмертию»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Статьи о сериале «Путешествие к бессмертию»
Вся информация о сериале
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
У всех рейтинг запредельный.
1 комментарий
21 октября 2025 18:36
Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника
Новинки недели — огонь: Netflix выпустил 3 фильма, которые обсуждают даже те, кто не смотрит Netflix
Помните, как звали Маньку-Облигацию, а как — Жеглова? Тест по именам «Места встречи изменить нельзя»
«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»
Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)
«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн
Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет
Говорят, Шерлок ненастоящий: замечали странности в сыщике из фильма Гая Ричи - запретили коронную фразу, кепку и не только
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8
Не замечали 20+ лет: в «Бригаде» затаился временной ляп – найти можно в 8-й серии, проверьте и вы себя (фото)
