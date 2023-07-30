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Путешествие к бессмертию 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Путешествие к бессмертию
Киноафиша Сериалы Путешествие к бессмертию Сезоны Сезон 5

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 30 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 52
Продолжительность сезона 15 часов 36 минут
О чем 5-й сезон сериала «Путешествие к бессмертию»

В 5-м сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» простой китайский рыбак на своей лодке становится невольным свидетелем загадочного небесного явления. Столб жуткого красного света поднимается в облака прямо с вершины горы. Обычным мирным жителям невдомек, что в пещере в глубине горы происходит магическое таинство. Хань Ли использует свои вновь обретенные силы для древнего ритуала. Теперь он уже не безродный мальчишка из деревни, а без одного шага небожитель. Ему доступны секреты бессмертия, и лишь один уровень отделяет его от цели. Герою предстоит столкнуться с новым врагом, отыскать яйцо дракона и выбрать свой путь.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Путешествие к бессмертию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 73 Episode 73
Сезон 5 Серия 1
30 июля 2023
Серия 74 Episode 74
Сезон 5 Серия 2
6 августа 2023
Серия 75 Episode 75
Сезон 5 Серия 3
13 августа 2023
Серия 76 Episode 76
Сезон 5 Серия 4
20 августа 2023
Серия 77 Episode 77
Сезон 5 Серия 5
25 ноября 2023
Серия 78 Episode 78
Сезон 5 Серия 6
2 декабря 2023
Серия 79 Episode 79
Сезон 5 Серия 7
9 декабря 2023
Серия 80 Episode 80
Сезон 5 Серия 8
16 декабря 2023
Серия 81 Episode 81
Сезон 5 Серия 9
23 декабря 2023
Серия 82 Episode 82
Сезон 5 Серия 10
30 декабря 2023
Серия 83 Episode 83
Сезон 5 Серия 11
6 января 2024
Серия 84 Episode 84
Сезон 5 Серия 12
13 января 2024
Серия 85 Episode 85
Сезон 5 Серия 13
14 января 2024
Серия 86 Episode 86
Сезон 5 Серия 14
27 января 2024
Серия 87 Episode 87
Сезон 5 Серия 15
3 февраля 2024
Серия 88 Episode 88
Сезон 5 Серия 16
10 февраля 2024
Серия 89 Episode 89
Сезон 5 Серия 17
17 февраля 2024
Серия 90 Episode 90
Сезон 5 Серия 18
24 февраля 2024
Серия 91 Episode 91
Сезон 5 Серия 19
2 марта 2024
Серия 92 Episode 92
Сезон 5 Серия 20
9 марта 2024
Серия 93 Episode 93
Сезон 5 Серия 21
16 марта 2024
Серия 94 Episode 94
Сезон 5 Серия 22
23 марта 2024
Серия 95 Episode 95
Сезон 5 Серия 23
30 марта 2024
Серия 96 Episode 96
Сезон 5 Серия 24
6 апреля 2024
Серия 97 Episode 97
Сезон 5 Серия 25
13 апреля 2024
Серия 98 Episode 98
Сезон 5 Серия 26
20 апреля 2024
Серия 99 Episode 99
Сезон 5 Серия 27
27 апреля 2024
Серия 100 Episode 100
Сезон 5 Серия 28
4 мая 2024
Серия 101 Episode 101
Сезон 5 Серия 29
11 мая 2024
Серия 102 Episode 102
Сезон 5 Серия 30
18 мая 2024
Серия 103 Episode 103
Сезон 5 Серия 31
25 мая 2024
Серия 104 Episode 104
Сезон 5 Серия 32
1 июня 2024
Серия 105 Episode 105
Сезон 5 Серия 33
8 июня 2024
Серия 106 Episode 106
Сезон 5 Серия 34
15 июня 2024
Серия 107 Episode 107
Сезон 5 Серия 35
22 июня 2024
Серия 108 Episode 108
Сезон 5 Серия 36
29 июня 2024
Серия 109 Episode 109
Сезон 5 Серия 37
6 июля 2024
Серия 110 Episode 110
Сезон 5 Серия 38
13 июля 2024
Серия 111 Episode 111
Сезон 5 Серия 39
20 июля 2024
Серия 112 Episode 112
Сезон 5 Серия 40
27 июля 2024
Серия 113 Episode 113
Сезон 5 Серия 41
3 августа 2024
Серия 114 Episode 114
Сезон 5 Серия 42
10 августа 2024
Серия 115 Episode 115
Сезон 5 Серия 43
17 августа 2024
Серия 116 Episode 116
Сезон 5 Серия 44
24 августа 2024
Серия 117 Episode 117
Сезон 5 Серия 45
31 августа 2024
Серия 118 Episode 118
Сезон 5 Серия 46
7 сентября 2024
Серия 119 Episode 119
Сезон 5 Серия 47
14 сентября 2024
Серия 120 Episode 120
Сезон 5 Серия 48
21 сентября 2024
Серия 121 Episode 121
Сезон 5 Серия 49
28 сентября 2024
Серия 122 Episode 122
Сезон 5 Серия 50
5 октября 2024
Серия 123 Episode 123
Сезон 5 Серия 51
12 октября 2024
Серия 124 Episode 124
Сезон 5 Серия 52
19 октября 2024
График выхода всех сериалов
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