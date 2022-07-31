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Путешествие к бессмертию 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Путешествие к бессмертию
Киноафиша Сериалы Путешествие к бессмертию Сезоны Сезон 4

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 31 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 4-й сезон сериала «Путешествие к бессмертию»

В 4 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» молодой адепт одной из Великих сект Хань Ли продолжает свой путь самосовершенствования ради единственной великой цели – стать Небожителем и обрести бессмертие. Школа Цзяньху уже не может помочь ему в этом, так как после множества сражений с последователями Демонического культа все наставники приняли разные стороны, а некоторые даже погибли. Студенты предоставлены сами себе и примыкают к сектам наравне со старшими. Сам Хань Ли давно превзошел большинство своих однокурсников. Теперь его путь сопряжен с будущим всего мира, а достижение мечты зависит от исхода войны.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Путешествие к бессмертию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 61 (часть 1) Episode 61 (part 1)
Сезон 4 Серия 1
31 июля 2022
Серия 62 Episode 62
Сезон 4 Серия 2
7 августа 2022
Серия 63 Episode 63
Сезон 4 Серия 3
14 августа 2022
Серия 64 Episode 64
Сезон 4 Серия 4
21 августа 2022
Серия 65 Episode 65
Сезон 4 Серия 5
28 августа 2022
Серия 66 Episode 66
Сезон 4 Серия 6
4 сентября 2022
Серия 67 (часть 2) Episode 67 (part 2)
Сезон 4 Серия 7
11 сентября 2022
Серия 68 Episode 68
Сезон 4 Серия 8
18 сентября 2022
Серия 69 Episode 69
Сезон 4 Серия 9
25 сентября 2022
Серия 70 Episode 70
Сезон 4 Серия 10
2 октября 2022
Серия 71 Episode 71
Сезон 4 Серия 11
9 октября 2022
Серия 72 Episode 72
Сезон 4 Серия 12
16 октября 2022
График выхода всех сериалов
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