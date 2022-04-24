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Путешествие к бессмертию 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Путешествие к бессмертию
Киноафиша Сериалы Путешествие к бессмертию Сезоны Сезон 3

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Путешествие к бессмертию»

В 3 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» война между Демоническими последователями и шестью Великими сектами находится в самом разгаре. От исхода этого сражения зависит будущее мира. Выпускники и адепты школы Цзяньху должны встать на защиту привычной им реальности… или же стать предателями. Некоторые выбирают второй путь, и Хань Ли начинает сомневаться, на ту ли сторону в этой войне встал он. У каждого из врагов есть свои темные секреты и тайные мотивы. Сам же главный герой мечтает лишь об одном – пройти свой путь силы до конца и заслужить бессмертие, однако эта стезя сопряжена с потерями.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Путешествие к бессмертию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 47 Episode 47
Сезон 3 Серия 1
24 апреля 2022
Серия 48 Episode 48
Сезон 3 Серия 2
1 мая 2022
Серия 49 Episode 49
Сезон 3 Серия 3
8 мая 2022
Серия 50 Episode 50
Сезон 3 Серия 4
15 мая 2022
Серия 51 Episode 51
Сезон 3 Серия 5
22 мая 2022
Серия 52 Episode 52
Сезон 3 Серия 6
29 мая 2022
Серия 53 Episode 53
Сезон 3 Серия 7
5 июня 2022
Серия 54 Episode 54
Сезон 3 Серия 8
12 июня 2022
Серия 55 Episode 55
Сезон 3 Серия 9
19 июня 2022
Серия 56 Episode 56
Сезон 3 Серия 10
26 июня 2022
Серия 57 Episode 57
Сезон 3 Серия 11
3 июля 2022
Серия 58 Episode 58
Сезон 3 Серия 12
10 июля 2022
Серия 59 Episode 59
Сезон 3 Серия 13
17 июля 2022
Серия 60 Episode 60
Сезон 3 Серия 14
24 июля 2022
График выхода всех сериалов
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