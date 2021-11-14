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Путешествие к бессмертию 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Путешествие к бессмертию
Киноафиша Сериалы Путешествие к бессмертию Сезоны Сезон 2

Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 25
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Путешествие к бессмертию»

Во 2 сезоне сериала «Путешествие к бессмертию» на земле разгорается страшная война между Великими сектами и последователями Демонического пути. Предполагается, что участие в сражении примут адепты всех шести учений, а против них выйдет сам Старый Дьявол Хан собственной персоной. Хань Ли прощается с Мо в пустыне, после чего каждому приходится идти дальше своей дорогой. Главный герой должен познать новый уровень своей силы, чтобы открыто бросить вызов врагу и встретиться с ним один на один, сохранив таким образом жизни тысяч человек. Тем временем в Демоническом культе начинается внутренняя борьба за власть.

Рейтинг сериала

9.9
Оцените 13 голосов
8.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Путешествие к бессмертию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 1
14 ноября 2021
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 2
14 ноября 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 3
14 ноября 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 4
21 ноября 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 5
28 ноября 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 6
5 декабря 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 7
12 декабря 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 8
19 декабря 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 9
26 декабря 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 10
2 января 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 11
9 января 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 12
16 января 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 13
23 января 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 14
30 января 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 15
6 февраля 2022
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 16
13 февраля 2022
Серия 38 Episode 38
Сезон 2 Серия 17
20 февраля 2022
Серия 38 Episode 39
Сезон 2 Серия 18
27 февраля 2022
Серия 40 Episode 40
Сезон 2 Серия 19
6 марта 2022
Серия 41 Episode 41
Сезон 2 Серия 20
13 марта 2022
Серия 42 Episode 42
Сезон 2 Серия 21
20 марта 2022
Серия 43 Episode 43
Сезон 2 Серия 22
27 марта 2022
Серия 44 Episode 44
Сезон 2 Серия 23
3 апреля 2022
Серия 45 Episode 45
Сезон 2 Серия 24
10 апреля 2022
Серия 46 Episode 46
Сезон 2 Серия 25
17 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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