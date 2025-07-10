«Откровенно плевать на зрителей»: Хью Лори публично отрекся от «Доктора Хауса» и 14 000 000 его фанатов

Ну что, фанаты старого доброго Грегори Хауса, придётся смириться: Хью Лори окончательно оставил трость в углу и возвращаться к ней не собирается. Да что там — он даже слушать не хочет про своего самого культового персонажа.

Повод для очередного укола сарказма подбросил популярный подкаст The Checkup with Doctor Mike, у которого больше 14 миллионов подписчиков. Ведущий решил заманить Лори на запись — мол, обсудим культовые серии, вспомним язвительные шутки, подогреем ностальгию. Но получил ответ, который звучит как цитата самого Хауса:

«Ему откровенно плевать на зрителей и на то, чтобы шоу повторялось».

Это раскрыл сам Доктор Майк в разговоре с Ноа Уайли («Скорая помощь» и «Больница Питт»). По словам ведущего, агенты Лори сначала отреагировали радостно: мол, отличная идея, давайте свяжемся. Но сам актёр коротко обрубил весь энтузиазм. Без обиняков. Без напускной вежливости. Классический Хаус, только вот вне кадра.

И правда, что может быть логичнее? Лори столько лет играл человека, которому наплевать буквально на всё — и теперь он сам так живёт. Ни разу не ностальгирует, не стремится нагреть руки на воспоминаниях и не хочет давать фанатам ещё один укол ретро-блаженства, о котором, будем честны, мало кто не мечтает.

«Доктор Хаус» ушёл на покой красиво и правильно: он буквально сбежал от всего, что его сжирало. Но вот зрители и медиа всё ещё хотят тащить его обратно — хоть в виде интервью, хоть в подкасте «реактов». И Лори абсолютно в своём праве напомнить: Хаус сделал своё дело, Хаус может отдыхать. Ему, в отличие от нас, правда неинтересно снова быть циничным врачом. Пусть так и будет — зато это значит, что Грегори Хаус остался честным не только на экране, но и в жизни.

Ранее мы писали: 5 500 черепов, четверть миллиона костей и поездка в Прибалтику: как снимали самый кошмарный момент «28 лет спустя»