Этот сериал называют «Доктором Хаусом» на максималках: рецензия на «Больницу Никербокер»

29 января 2026 11:21
Лучший сериал Содерберга. 

Стивен Содерберг, человек-оркестр современного кино (режиссёр, оператор, монтажёр в одном лице), всегда обожал авантюры. Его переход на телевидение с сериалом «Больница Никербокер» — один из самых смелых и дерзких экспериментов в карьере.

Сериал, который с первых же кадров заявляет: здесь не будет поблажек, нам покажут развитие медицины со всей пугающей правдой.

Сравнения с «Доктором Хаусом» возможны, хотя юмора в Никербокере сильно меньше. Да, здесь тоже гениальный, но глубоко порочный хирург, зависимый от веществ, — Джон Таккери (Клайв Оуэн в одной из лучших своих ролей).

Но если Хаус циничен, но спасает жизни, Таккери — самоуверенный гений, чьи эксперименты часто заканчиваются смертями пациентов, преследуя одну цель, а именно развитие науки. Он — центр этой вселенной, вращающейся вокруг частной клиники в Нью-Йорке начала XX века.

Персонажи в сериалы все омерзительны и волшебным образом интересны.

  • Корнелия Робертсон — дочь владельца клиники, филантроп и суфражистка, чья «добродетель» оборачивается манипуляцией и тайной беременностью от чернокожего хирурга.

  • Элджернон Эдвардс — блестящий врач, вынужденный бороться не только с болезнями, но и с расизмом коллег, находя отдушину в нелегальных боксёрских поединках.

  • Медсестра Харриет — монахиня, совершающая подпольные аборты.

  • Герман Барроу — управляющий, тонущий в долгах и готовый на любую аферу, ради выживания.

Сериал вызывающе антикоммерческий, в нем нет однозначных героев. Содерберг, выступая и как оператор, использует холодную, почти клиническую палитру, оторваться от картинки невозможно.

«Больница Никербокер» — это виртуозное исследование периода, когда врачи начали семимильными шагами развивать новые методы лечения. Но часто это граничило с безумией и приводило к смерти больных. Увы, проект не продержался в эфире долго, притчу о цене прогресса и тёмной стороне человеческой души закончили на двух сезонах, которые легко посмотреть за неделю.

Фото: Кадр из сериала «Никербокер»
Игорь Мустафин
