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Человек-бензопила 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Человек-бензопила
Киноафиша Сериалы Человек-бензопила Сезоны Сезон 1

Chainsaw Man 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Человек-бензопила»

В 1 сезоне сериала «Человек-бензопила» парень по имени Дэндзи должен клану якудза огромную сумму денег. Так как подросток не может расплатиться, ему приходится работать на бандитов – охотиться на демонов из другого мира по их заказу. Это довольно неблагодарная и опасная работа, правда, иногда ему помогает миролюбивый ручной демон Почита. Дэндзи мечтает скорее вернуть свой долг и начать спокойную, мирную жизнь рядом с любимой девушкой. Однако этому не суждено осуществиться: на одном из заданий герой погибает. Но в последний момент в его тело вселяется Почита и наделяет его своими силами. Теперь Дэндзи может превращаться в мощное оружие.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Человек-бензопила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
13 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
20 декабря 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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