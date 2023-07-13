Меню
KION запускает в Санкт-Петербурге летний кинотеатр «Кинодвор гостинки»
На площадке будут бесплатно показаны главные хиты сервиса, в том числе «Бэби-тур», «Пелевин» и «Там, где цветет полынь».
Написать
13 июля 2023 14:34
Что смотреть на выходных: Шайя ЛаБаф в роли священника, финал «Манифеста» и сериал от создателей «Эйфории»
На этой неделе стриминги предлагают стать кинозвездой или итальянским священником, а также ликвидировать последствия катастрофы.
Написать
2 июня 2023 15:00
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда
Психологический триллер о множественных личностях, инопланетное вторжение, ангелы и демоны.
Написать
30 мая 2023 13:00
Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур»
Шоу от создателя «Дылд» и «Ивановы-Ивановы» стартует в следующий четверг.
Написать
25 мая 2023 12:10
Победителем второго фестиваля «ORIGINAL+» стал сериал Федора Бондарчука «Актрисы»
Шоу получило награды в категориях «Оригинальный сериал» и «Оригинальное режиссерское видение».
Написать
16 марта 2023 11:53
Объявлена программа фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
На мероприятии будут показаны самые ожидаемые киноновинки от российский онлайн-сервисов.
Написать
2 марта 2023 16:45
