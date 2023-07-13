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Киноафиша Новости KION запускает в Санкт-Петербурге летний кинотеатр «Кинодвор гостинки»

KION запускает в Санкт-Петербурге летний кинотеатр «Кинодвор гостинки»

13 июля 2023 14:34
KION запускает в Санкт-Петербурге летний кинотеатр «Кинодвор гостинки»

На площадке будут бесплатно показаны главные хиты сервиса, в том числе «Бэби-тур», «Пелевин» и «Там, где цветет полынь».

Стриминговый сервис KION сообщил о том, что 14 июля в Санкт-Петербурге на территории Большого Гостиного Двора откроется летний кинотеатр «Кинодвор гостинки by KION». Это мультиформатное общественное пространство станет местом проведения многочисленных показов, лекций, концертов и других мероприятий.

В кинематографический репертуар «Кинодвор гостинки by KION» войдут главные хиты сервиса. Например, на площадке можно будет посмотреть мистическое сериал «Там, где цветет полынь» о десятикласснице Ульяне (Виктория Агалакова), которая неожиданно обнаруживает у себя способность предвидеть смерть других людей. Также в летнем кинотеатре состоится показ документального фильма «Пелевин», представляющего собой изложение биографии известного писателя. Наконец, гостей «Кинодвора гостинки» ждет сеанс комедийного шоу «Бэби-тур», которое повествует о нескольких женщинах из поселка Ливни, решивших во что бы то ни стало родить в США.

Вход на все показы «Кинодвора гостинки by KION» осуществляется бесплатно по предварительной регистрации. Организаторы площадки подчеркивают, что обладать подпиской KION для посещения необязательно: если у гостя нет подписки, то он получит ее прямо на месте.

С полным расписанием летнего кинотеатра можно ознакомиться на официальном сайте общественного пространства «Двор гостинки».

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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