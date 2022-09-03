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Мои братья, мои сестры 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мои братья, мои сестры
Киноафиша Сериалы Мои братья, мои сестры Сезоны Сезон 3

Kardeşlerim 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 38
Продолжительность сезона 76 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мои братья, мои сестры»

Во 2 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» Кадир, Омер, Асие и Эмель продолжают свой путь. Кадир надеется, что ему удастся доказать свою невиновность. Он находится в нетерпеливом ожидании того момента, когда сможет наконец встретиться со своими братьями и сестрами. Те, в свою очередь, прикладывают все усилия, чтобы вызволить брата из беды. Тем временем Дурук узнает о своем отце неприглядную правду. Это немедленно отражается на его отношениях с Асие. Толга по-прежнему провоцирует Дорука своими коварными уловками. Джемиле полна решимости отыскать сестру, невзирая ни на какие препятствия.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 21 голос
5.7 IMDb
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Список серий сериала Мои братья, мои сестры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
3 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
10 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
17 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
24 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
1 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
8 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
15 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
22 октября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 3 Серия 9
29 октября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 3 Серия 10
5 ноября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 3 Серия 11
12 ноября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 3 Серия 12
19 ноября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 3 Серия 13
26 ноября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 3 Серия 14
3 декабря 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 3 Серия 15
10 декабря 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 3 Серия 16
17 декабря 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 3 Серия 17
24 декабря 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 3 Серия 18
7 января 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 3 Серия 19
14 января 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 3 Серия 20
21 января 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 3 Серия 21
28 января 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 3 Серия 22
4 февраля 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 3 Серия 23
25 февраля 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 3 Серия 24
4 марта 2023
Серия 25 Episode 25
Сезон 3 Серия 25
11 марта 2023
Серия 26 Episode 26
Сезон 3 Серия 26
18 марта 2023
Серия 27 Episode 27
Сезон 3 Серия 27
25 марта 2023
Серия 28 Episode 28
Сезон 3 Серия 28
1 апреля 2023
Серия 29 Episode 29
Сезон 3 Серия 29
8 апреля 2023
Серия 30 Episode 86
Сезон 3 Серия 30
15 апреля 2023
Серия 31 Episode 87
Сезон 3 Серия 31
22 апреля 2023
Серия 32 Episode 88
Сезон 3 Серия 32
29 апреля 2023
Серия 33 Episode 89
Сезон 3 Серия 33
6 мая 2023
Серия 34 Episode 90
Сезон 3 Серия 34
13 мая 2023
Серия 35 Episode 91
Сезон 3 Серия 35
20 мая 2023
Серия 36 Episode 92
Сезон 3 Серия 36
27 мая 2023
Серия 37 Episode 93
Сезон 3 Серия 37
3 июня 2023
Серия 38 Episode 94
Сезон 3 Серия 38
10 июня 2023
График выхода всех сериалов
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