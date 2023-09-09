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Мои братья, мои сестры 2021 - 2024, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Мои братья, мои сестры
Киноафиша Сериалы Мои братья, мои сестры Сезоны Сезон 4

Kardeşlerim 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 38
Продолжительность сезона 76 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Мои братья, мои сестры»

В 4-м сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» продолжается история о Кадире, Омере, Асие и Эмеле — братьях и сестрах, родители которых при загадочных обстоятельствах умерли в один день. Главные герои оказались одни и могли надеяться лишь друг на друга. Напомним, в предыдущем сезоне Шеваль, которая утратила контроль над Ахметом и Сузан, практически лишилась рассудка. Поступки героини удивили и напугали Эрен и Ахмет. Дети, которые едва справились с катастрофой, с трудом вернулись к обычной жизни. Ясемин не смогла раскрыть сердце к Доруку. Она тоскует по нему. Девушка думает, что она больше не сумеет никому довериться.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 21 голос
5.7 IMDb
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Список серий сериала Мои братья, мои сестры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 95
Сезон 4 Серия 1
9 сентября 2023
Серия 2 Episode 96
Сезон 4 Серия 2
16 сентября 2023
Серия 3 Episode 97
Сезон 4 Серия 3
23 сентября 2023
Серия 4 Episode 98
Сезон 4 Серия 4
30 сентября 2023
Серия 5 Episode 99
Сезон 4 Серия 5
7 октября 2023
Серия 6 Episode 100
Сезон 4 Серия 6
14 октября 2023
Серия 7 Episode 101
Сезон 4 Серия 7
21 октября 2023
Серия 8 Episode 102
Сезон 4 Серия 8
28 октября 2023
Серия 9 Episode 103
Сезон 4 Серия 9
4 ноября 2023
Серия 10 Episode 104
Сезон 4 Серия 10
11 ноября 2023
Серия 11 Episode 105
Сезон 4 Серия 11
18 ноября 2023
Серия 12 Episode 106
Сезон 4 Серия 12
25 ноября 2023
Серия 13 Episode 107
Сезон 4 Серия 13
2 декабря 2023
Серия 14 Episode 108
Сезон 4 Серия 14
9 декабря 2023
Серия 15 Episode 109
Сезон 4 Серия 15
16 декабря 2023
Серия 16 Episode 110
Сезон 4 Серия 16
23 декабря 2023
Серия 17 Episode 111
Сезон 4 Серия 17
30 декабря 2023
Серия 18 Episode 112
Сезон 4 Серия 18
13 января 2024
Серия 19 Episode 113
Сезон 4 Серия 19
20 января 2024
Серия 20 Episode 114
Сезон 4 Серия 20
27 января 2024
Серия 21 Episode 115
Сезон 4 Серия 21
3 февраля 2024
Серия 22 Episode 116
Сезон 4 Серия 22
10 февраля 2024
Серия 23 Episode 117
Сезон 4 Серия 23
17 февраля 2024
Серия 24 Episode 118
Сезон 4 Серия 24
24 февраля 2024
Серия 25 Episode 119
Сезон 4 Серия 25
2 марта 2024
Серия 26 Episode 120
Сезон 4 Серия 26
9 марта 2024
Серия 27 Episode 121
Сезон 4 Серия 27
16 марта 2024
Серия 28 Episode 122
Сезон 4 Серия 28
23 марта 2024
Серия 29 Episode 123
Сезон 4 Серия 29
30 марта 2024
Серия 30 Episode 124
Сезон 4 Серия 30
6 апреля 2024
Серия 31 Episode 125
Сезон 4 Серия 31
20 апреля 2024
Серия 32 Episode 126
Сезон 4 Серия 32
27 апреля 2024
Серия 33 Episode 127
Сезон 4 Серия 33
4 мая 2024
Серия 34 Episode 128
Сезон 4 Серия 34
11 мая 2024
Серия 35 Episode 129
Сезон 4 Серия 35
18 мая 2024
Серия 36 Episode 130
Сезон 4 Серия 36
25 мая 2024
Серия 37 Episode 131
Сезон 4 Серия 37
1 июня 2024
132. Bölüm
Сезон 4 Серия 38
8 июня 2024
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