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Мои братья, мои сестры
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Kardeşlerim
16+
Год выпуска
2021
Страна
Турция
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Телеканал
ATV
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
21
голос
5.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Мои братья, мои сестры»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
20 февраля 2021 - 19 июня 2021
Сезон 3 / Season 3
38 эпизодов
11 сентября 2021 - 11 июня 2022
Сезон 2 / Season 2
38 эпизодов
3 сентября 2022 - 10 июня 2023
Сезон 4 / Season 4
38 эпизодов
9 сентября 2023 - 8 июня 2024
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