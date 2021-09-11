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Мои братья, мои сестры 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мои братья, мои сестры
Киноафиша Сериалы Мои братья, мои сестры Сезоны Сезон 2

Kardeşlerim 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 11 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 38
Продолжительность сезона 76 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мои братья, мои сестры»

В 3 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» история Кадира, Омер, Асие и Эмеля продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Шенгюль злится из-за того, как поступил Омер. Она готова на все, чтобы причинить вред брату и сестрам Эмер. Асие и Дорук тем временем готовятся к вечеринке по случаю окончания учебного года. Злость Айбике по отношению к Асие набирает обороты. Айла и Небахат ищут важные бумаги в доме Акифа. На вечеринке происходит драка, которая становится шокирующим событием для всех действующих лиц. Поступок тети Севги изумляет братьев Эмер. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 21 голос
5.7 IMDb
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Список серий сериала Мои братья, мои сестры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
11 сентября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
18 сентября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
25 сентября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
2 октября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
9 октября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
16 октября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
23 октября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
30 октября 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
6 ноября 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
13 ноября 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
20 ноября 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
27 ноября 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
4 декабря 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
11 декабря 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
18 декабря 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
25 декабря 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
15 января 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
22 января 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
29 января 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
5 февраля 2022
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
12 февраля 2022
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
19 февраля 2022
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 23
26 февраля 2022
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 24
5 марта 2022
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 25
12 марта 2022
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 26
19 марта 2022
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 27
26 марта 2022
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 28
2 апреля 2022
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 29
9 апреля 2022
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 30
16 апреля 2022
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 31
23 апреля 2022
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 32
30 апреля 2022
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 33
7 мая 2022
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 34
14 мая 2022
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 35
21 мая 2022
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 36
28 мая 2022
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 37
4 июня 2022
Серия 38 Episode 38
Сезон 2 Серия 38
11 июня 2022
График выхода всех сериалов
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