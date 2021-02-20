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Мои братья, мои сестры 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мои братья, мои сестры
Киноафиша Сериалы Мои братья, мои сестры Сезоны Сезон 1

Kardeşlerim 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 36 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мои братья, мои сестры»

В 1 сезоне сериала «Мои братья, мои сестры» действие происходит в турецком городе. Простая, но очень дружная и сплоченная семья, состоящая из мужа с женой и четверых детей, живет в радости и любви. Все меняется после страшной автомобильной аварии. Муж и жена погибают, и дети остаются сиротами, брошенными на произвол судьбы. Для ребят эта утрата оказалась нестерпимой, но все они понимают, что нужно как-то жить дальше. Кадир, Омер, Асие и Эмель решают держаться вместе, что бы ни произошло. Ребята уверены, что лишь поддержка друг друга поможет справиться со всеми жизненными испытаниями в этой новой взрослой жизни.

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 21 голос
5.7 IMDb
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Список серий сериала Мои братья, мои сестры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 марта 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 марта 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 апреля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 апреля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 апреля 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 мая 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 мая 2021
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 мая 2021
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 мая 2021
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 мая 2021
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 июня 2021
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
12 июня 2021
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
19 июня 2021
График выхода всех сериалов
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