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Скоро в прокате "Моя пиратская свадьба"
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О персоне
Фильмография
Александра Соловьёва
Киноафиша
Персоны
Александра Соловьёва
Александра Соловьёва
Дата рождения
24 июня 1999
Возраст
23 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Популярные фильмы
Моя большая тайна
(2021)
0
Агентство
(2022)
0
Комплекс бога
(2023)
0
Фильмография Александра Соловьёва
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2023
2022
2021
Все
4
Сериалы
4
Актриса
4
Комплекс бога
детектив, драма
2023, Россия
Случайный брак
мелодрама
2023, Россия
Агентство
мелодрама
2022, Россия
Моя большая тайна
триллер, драма
2021, Россия
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