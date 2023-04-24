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Дурная кровь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дурная кровь
Киноафиша Сериалы Дурная кровь Сезоны Сезон 1

Дурная кровь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дурная кровь»

В 1 сезоне сериала «Дурная кровь» в душе двадцатилетнего парня по имени Максим Сотников сражаются два начала – Свет и Тьма. С одной стороны, Макс – добрый, отзывчивый и обаятельный юноша, студент, не желающий никому ничего плохого. Но с другой стороны, он единственный наследник могущественной темной ведьмы. Его мать Катерина, погибшая много лет назад, хочет вернуться в мир людей и отомстить. Для этого ее силы должны влиться в тело и разум ее сына. Максим уже чувствует в себе нечто страшное и незнакомое. Чтобы избавиться от дурного наследия, он должен до своего 21-го дня рождения встретить девушку, отмеченную особым магическим знаком на теле.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Дурная кровь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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