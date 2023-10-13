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Уроки химии 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уроки химии
Киноафиша Сериалы Уроки химии Сезоны Сезон 1

Lessons in Chemistry 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Уроки химии»

В 1 сезоне сериала «Уроки химии» действие разворачивается в начале 1950-х годов вокруг начинающей ученой Элизабет Зотт, чья мечта стать известным химиком была принята в обществе без восторга. Несмотря на место в небольшой лаборатории, женщина практически не имеет шансов в науке, так как она… не мужчина. Начальство и родственники считают, что ее место – рядом с кастрюлями, а не пробирками. Пытаясь пробить головой социальный потолок, она оказывается на улице, с ребенком под сердцем, без работы и любимого человека. Тогда Лиззи идет ва-банк и открывает научную передачу для женщин под видом кулинарного шоу.

 

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уроки химии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Литтл мисс Хэйстингс Little Miss Hastings
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2023
Она и он Her and Him
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2023
Живые снаружи, мертвые внутри Living Dead Things
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2023
Примитивные инстинкт Primitive Instinct
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2023
CH₃COOH
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2023
Пуаро Poirot
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2023
Книга Кальвина Book of Calvin
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2023
Введение в химию Introduction to Chemistry
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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