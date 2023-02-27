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Аутсайдер 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аутсайдер
Киноафиша Сериалы Аутсайдер Сезоны Сезон 1

Аутсайдер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аутсайдер»

В 1 сезоне сериала «Аутсайдер» из тюрьмы выходит подполковник полиции Ян Озерский. Полтора года назад его обвинили в убийстве девушки по имени Людмила, однако мужчине удалось доказать свою непричастность к этому делу. Теперь он собирается отправить за решетку настоящего виновника преступления – криминального авторитета Эффендиева, который в свое время и подставил Озерского. Вот только вернуться на прошлое место работы в уголовный розыск Ян уже не может. Вместо этого его готовы принять только в архивный отдел, где расследуются дела давно минувших дней. Несмотря на такое «понижение», герой принимает предложение.

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Список серий сериала Аутсайдер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 марта 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 марта 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 марта 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 марта 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
7 марта 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
9 марта 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
9 марта 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
10 марта 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
10 марта 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
13 марта 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
13 марта 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
14 марта 2023
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
14 марта 2023
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
15 марта 2023
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
15 марта 2023
График выхода всех сериалов
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