В 1 сезоне сериала «Аутсайдер» из тюрьмы выходит подполковник полиции Ян Озерский. Полтора года назад его обвинили в убийстве девушки по имени Людмила, однако мужчине удалось доказать свою непричастность к этому делу. Теперь он собирается отправить за решетку настоящего виновника преступления – криминального авторитета Эффендиева, который в свое время и подставил Озерского. Вот только вернуться на прошлое место работы в уголовный розыск Ян уже не может. Вместо этого его готовы принять только в архивный отдел, где расследуются дела давно минувших дней. Несмотря на такое «понижение», герой принимает предложение.