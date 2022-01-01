Прошло десять лет с тех пор, как Яна сбежала от своего жениха Олега с финским бизнесменом. По прошествии этого времени она возвращается к Олегу и рассказывает ему шокирующую историю. Оказывается, все эти годы вдали от мужчины, в другой стране, рос его сын. После развода с финским мужем Яну лишили родительских прав, а мальчика Витю отдали в приемную семью. Сначала родители Виктора решают действовать законным путем. Они намерены доказать отцовство Олега и забрать мальчика. Но в суде все идет не по намеченному сценарию...