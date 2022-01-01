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Киноафиша Сериалы Ювенальная история
Ювенальная история (2022 - …) Ювенальная история
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Прошло десять лет с тех пор, как Яна сбежала от своего жениха Олега с финским бизнесменом. По прошествии этого времени она возвращается к Олегу и рассказывает ему шокирующую историю. Оказывается, все эти годы вдали от мужчины, в другой стране, рос его сын. После развода с финским мужем Яну лишили родительских прав, а мальчика Витю отдали в приемную семью. Сначала родители Виктора решают действовать законным путем. Они намерены доказать отцовство Олега и забрать мальчика. Но в суде все идет не по намеченному сценарию...

В ролях
В ролях
Максим Костромыкин
Максим Костромыкин
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Петар Зекавица
Петар Зекавица
Сергей Марин
Сергей Марин
Мария Лисовая
Мария Лисовая
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
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