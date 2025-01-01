В 1 сезоне сериала «Ювенальная история» десять лет назад 20-летние влюбленные Олег и Яна жили в маленьком пограничном городке и планировали сыграть свадьбу. Однако этому не суждено было случиться. Молодой человек выяснил, что избранница влюбилась в приезжего предпринимателя и отправилась с ним Финляндию. Однако через 10 лет Яна вернулась на родину и разыскала Олега. Ей потребовалась его помощь. Когда девушка сбежала в Финляндию, она ждала ребенка. Так Олег узнает, что у него есть сын Виктор. Яна рассталась со своим финским супругом, а представители органов социальной опеки отправили мальчика приемным родителям.