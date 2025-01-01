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Ювенальная история 2024, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Ювенальная история Сезоны Сезон 1

Ювенальная история
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ювенальная история»

В 1 сезоне сериала «Ювенальная история» десять лет назад 20-летние влюбленные Олег и Яна жили в маленьком пограничном городке и планировали сыграть свадьбу. Однако этому не суждено было случиться. Молодой человек выяснил, что избранница влюбилась в приезжего предпринимателя и отправилась с ним Финляндию. Однако через 10 лет Яна вернулась на родину и разыскала Олега. Ей потребовалась его помощь. Когда девушка сбежала в Финляндию, она ждала ребенка. Так Олег узнает, что у него есть сын Виктор. Яна рассталась со своим финским супругом, а представители органов социальной опеки отправили мальчика приемным родителям.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Ювенальная история График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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