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Режим 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Режим
Киноафиша Сериалы Режим Сезоны Сезон 1

The Regime
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Режим»

В 1 сезоне сериала «Режим» в центре событий оказывается королевская династия, правящая в вымышленном антиутопическом государстве с авторитарным режимом. В то время как в большинстве стран давно победила демократия и восторжествовала конституционная система, здесь время как будто стоит на месте. Все важные решения в этом королевстве принимаются очень ограниченным кругом людей – в стенах королевского дворца. Но ничто не может длиться вечно, и зерна революции зарождаются как «снизу», так и «сверху». В течение одного года мир для обитателей дворца перевернется с ног на голову.

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Список серий 1-го сезона сериала «Режим» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мемориал Memorial
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2024
Основание The Founding
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2024
Банкет героев The Heroes' Banquet
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2024
Полуночный пир Midnight Feast
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2024
Все вы, верующие All Ye Faithful
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2024
Пока не радуйся Don't yet Rejoice
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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