Режим
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Режим
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Режим
Овертон, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Где снимали известные сцены
Дворец
Дворец Шёнбрунн, Шёнбруннер-Шлоссштрассе, 47, Вена, Австрия
на натуре
Ботанические сады Шеффилда, Шеффилд, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Вентворт-Вудхаус, Ротерхэм, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
студия: дополнительная съёмка
Киностудия Warner Bros. Leavesden, Уорнер-Драйв, Ливзден, Хартфордшир, Англия, Великобритания
студия: основные съёмки
Titan Studios, авеню Кендал, 44, Лондон, Великобритания
внешние локации
Лондон, Англия, Великобритания
на натуре
Шеффилд, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
на натуре
Ротерхэм, Южный Йоркшир, Англия, Великобритания
Даты съемок сериала Режим
31 января 2023 - 19 мая 2023
