Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Режим
Новости
Новости о сериале «Режим»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Режим»
Вся информация о сериале
Канцлер Кейт Уинслет угрожает своим врагам в трейлере мини-сериала «Режим»
Шоу сочетает в себе мрачную драматичность в духе «Наследников» с сатирой, напоминающей ситком «Вице-президент».
Написать
9 февраля 2024 10:41
Диктатор Кейт Уинслет держится за власть железной хваткой в трейлере мини-сериала «Режим»
Сатирическая драма в духе «Наследников» и «Вице-президента».
Написать
21 декабря 2023 10:35
«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов
Проморолики также получили политический триллер с Кейт Уинслет и шпионская драма с Робертом Дауни — младшим.
Написать
13 апреля 2023 12:01
Начались съемки мини-сериала «Дворец» с Кейт Уинслет — доступен первый кадр
Новый проект от автора «Наследников» и «Меню».
Написать
3 февраля 2023 12:01
Хью Грант сыграет с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Дворец»
Проектом занимается автор «Наследников» и «Меню».
Написать
7 декабря 2022 13:58
Кейт Уинслет исполнит главную роль в мини-сериале «Дворец»
Шоу будет посвящено падению авторитарного режима.
Написать
27 июля 2022 14:56
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667