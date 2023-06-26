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Все как у людей. Продолжение 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все как у людей. Продолжение
Киноафиша Сериалы Все как у людей. Продолжение Сезоны Сезон 1

Vse kak u lyudej. Prodolzhenie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все как у людей. Продолжение»

В 1-м сезоне сериала «Все как у людей 2» в центре событий оказываются следователь Кира Ардова и ее напарник – оперативный сотрудник Олег Вебер. Герои вновь принимаются за расследование сложных случаев, а также пытаются разобраться в своих эмоциях. Окончательно не придя в себя после шока, который она испытала во время нападения бывшего супруга, Кира пытается отвлечься с помощью работы. Вместе со своим сослуживцем Олегом Вебером она принимается за расследование нового преступления. В лесу обнаружили девушку, которая не помнит ничего из своей прошлой жизни. Она даже не знает, как ее зовут.

Рейтинг сериала

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8.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Все как у людей. Продолжение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
28 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 июля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 июля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
4 июля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 июля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
5 июля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
6 июля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 июля 2023
График выхода всех сериалов
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