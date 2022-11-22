Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Лэйт Найт Скул Новости

Новости о сериале «Лэйт Найт Скул»

Новости о сериале «Лэйт Найт Скул» Вся информация о сериале
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Фильмы и сериалы про школьников и их будни, кажется, существовали во все времена. Наблюдать за изменением поколений интересно как их представителям, так и тем, кто уже давно получил аттестат и отгулял выпускной. Предлагаем вам 10 сериалов, за просмотром которых вам точно не будет скучно!
Написать
22 ноября 2022 13:03
Свои не подкачали: подборка российских сериалов
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Начинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
Написать
22 ноября 2022 13:02
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Отец заявил ему, что быть сыном Табакова — наказание, а не привилегия и отправил жить в обычное общежитие при театральном колледже. Отцовский наказ сработал, и теперь Павел Табаков — один из самых перспективных молодых актеров, а не «сын того самого». К 27 годам у него солидная фильмография, пусть не все роли главные, но 40 штук уже наберется. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной красив как мама и талантлив как папа, и вот несколько кинопримеров в доказательство.
Написать
22 ноября 2022 13:00
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов В подписке Okko появились три первых эпизода сериала «Лэйт Найт Скул», в котором старшеклассники начинают снимать провокационное и быстро завоёвывающее популярность шоу о собственных проблемах. Кто лучше самих подростков знает, какие у них проблемы? Вспоминаем еще несколько ярких молодёжных сериалов, отечественных и не только.
Написать
11 ноября 2022 13:15
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Первая любовь, запреты и нароктические вещества.   
Написать
31 октября 2022 18:21
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Бунтарский дух, верные друзья и первый поцелуй. Рассказываем об отличных молодежных сериалах, которые заслуживают вашего внимания. 
Написать
31 октября 2022 18:00
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге
Что посмотреть на выходных: «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и триллер о сталкинге На этой неделе стриминги предлагают начать новую жизнь в Индии, обсудить подростковые проблемы, сразиться с Майклом Майерсом и отбить Ромео у Джульетты.  
Написать
14 октября 2022 15:00
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше