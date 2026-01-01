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Саундтреки сериала «Девушка в зеркале»

Музыка из сериала «Девушка в зеркале» Вся информация о сериале
Alma (Soundtrack from the Netflix Series)
Alma (Soundtrack from the Netflix Series) 21 композиция. Fernando Velázquez
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Intro Fernando Velázquez 1:01
2 Deva Recuerdos Fernando Velázquez 3:01
3 Estamos Juntos En Esto Fernando Velázquez 1:42
4 Sólo Le Pedí Una Cosa Fernando Velázquez 3:30
5 Luna Roja Fernando Velázquez 3:06
6 Sombras Fernando Velázquez 1:48
7 Aurora Fernando Velázquez 2:58
8 La Isla De Deva Fernando Velázquez 3:27
9 Lara Fernando Velázquez 2:45
10 No Quiero Irme Fernando Velázquez 3:09
11 Hexaspéculo Fernando Velázquez 5:24
12 El Valle De Las Sombras Fernando Velázquez 4:46
13 Umbrales Fernando Velázquez 0:58
14 El Viaje De Los Recuerdos Fernando Velázquez 7:04
15 Ya No Sé Quién Soy Fernando Velázquez 6:32
16 Te Quiero Fernando Velázquez 5:55
17 Nadie Te Va a Ayudar Fernando Velázquez 1:49
18 Siempre Estaré a Tu Lado Fernando Velázquez 4:27
19 Despedidas Fernando Velázquez 5:35
20 Te Estábamos Esperando Fernando Velázquez 2:42
21 Créditos Finales Fernando Velázquez 5:03
Доступен список песен из сериала «Девушка в зеркале» (2022) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Девушка в зеркале» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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