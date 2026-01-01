|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Intro
|Fernando Velázquez
|1:01
|2
|Deva Recuerdos
|Fernando Velázquez
|3:01
|3
|Estamos Juntos En Esto
|Fernando Velázquez
|1:42
|4
|Sólo Le Pedí Una Cosa
|Fernando Velázquez
|3:30
|5
|Luna Roja
|Fernando Velázquez
|3:06
|6
|Sombras
|Fernando Velázquez
|1:48
|7
|Aurora
|Fernando Velázquez
|2:58
|8
|La Isla De Deva
|Fernando Velázquez
|3:27
|9
|Lara
|Fernando Velázquez
|2:45
|10
|No Quiero Irme
|Fernando Velázquez
|3:09
|11
|Hexaspéculo
|Fernando Velázquez
|5:24
|12
|El Valle De Las Sombras
|Fernando Velázquez
|4:46
|13
|Umbrales
|Fernando Velázquez
|0:58
|14
|El Viaje De Los Recuerdos
|Fernando Velázquez
|7:04
|15
|Ya No Sé Quién Soy
|Fernando Velázquez
|6:32
|16
|Te Quiero
|Fernando Velázquez
|5:55
|17
|Nadie Te Va a Ayudar
|Fernando Velázquez
|1:49
|18
|Siempre Estaré a Tu Lado
|Fernando Velázquez
|4:27
|19
|Despedidas
|Fernando Velázquez
|5:35
|20
|Te Estábamos Esperando
|Fernando Velázquez
|2:42
|21
|Créditos Finales
|Fernando Velázquez
|5:03