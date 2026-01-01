1 Intro Fernando Velázquez 1:01

2 Deva Recuerdos Fernando Velázquez 3:01

3 Estamos Juntos En Esto Fernando Velázquez 1:42

4 Sólo Le Pedí Una Cosa Fernando Velázquez 3:30

5 Luna Roja Fernando Velázquez 3:06

6 Sombras Fernando Velázquez 1:48

7 Aurora Fernando Velázquez 2:58

8 La Isla De Deva Fernando Velázquez 3:27

9 Lara Fernando Velázquez 2:45

10 No Quiero Irme Fernando Velázquez 3:09

11 Hexaspéculo Fernando Velázquez 5:24

12 El Valle De Las Sombras Fernando Velázquez 4:46

13 Umbrales Fernando Velázquez 0:58

14 El Viaje De Los Recuerdos Fernando Velázquez 7:04

15 Ya No Sé Quién Soy Fernando Velázquez 6:32

16 Te Quiero Fernando Velázquez 5:55

17 Nadie Te Va a Ayudar Fernando Velázquez 1:49

18 Siempre Estaré a Tu Lado Fernando Velázquez 4:27

19 Despedidas Fernando Velázquez 5:35

20 Te Estábamos Esperando Fernando Velázquez 2:42