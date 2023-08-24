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Доктор Краснов 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Доктор Краснов
Киноафиша Сериалы Доктор Краснов Сезоны Сезон 1

Доктор Краснов 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Доктор Краснов»

В 1 сезоне сериала «Доктор Краснов» действие происходит в терапевтическом отделении российской больницы. Здесь работает одаренный врач, практически гениальный диагност Андрей Краснов, который и руководит отделением. Но однажды мужчина попадает в аварию на дороге и теряет все воспоминания о последних десяти годах своей жизни. Теперь ему приходится исполнять обязанности простого медбрата и учиться всему заново, ведь бросать медицину он не хочет. Кроме того, Андрей с ужасом понимает, что не помнит ничего о разводе с женой. Он по-прежнему любит Анну и их общую дочь, а они не хотят его даже знать.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Доктор Краснов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 августа 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 августа 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 августа 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 августа 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 августа 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 августа 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 августа 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 августа 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
24 августа 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 августа 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 августа 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 августа 2023
График выхода всех сериалов
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