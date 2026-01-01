Оповещения от Киноафиши
Товарищ майор 2025, 1 сезон

Товарищ майор
Товарищ майор
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Товарищ майор»

В 1 сезоне сериала «Товарищ майор» в центре событий оказывается простой майор Сан Саныч Кулешов. На протяжении многих лет он исполнял свои обязанности, будучи уполномоченным в отделе прослушки ФСБ. Не задавая вопросов, Кулешов исполнял распоряжения и занимался слежкой. Однако, отметив свой 50-летний юбилей, герой неожиданно осознал, насколько беззащитны и невинны могут быть люди. Чаще всего они незаслуженно подвергаются испытаниям и нуждаются скорее в содействии и участии, нежели в слежении за ними. Тогда Сан Саныч решает совершать подвиги во имя людей. Он возникает в самых неожиданных местах и «творит добро»...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий сериала Товарищ майор

Сезон 1
