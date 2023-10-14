Меню
Курт Рассел сталкивается с Годзиллой в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»
Сага длиной в несколько десятков лет.
Написать
14 октября 2023 10:03
Курт Рассел узнает страшные тайны о Годзилле в трейлере сериала «Монарх»: Наследие монстров»
В ролике оглашена официальная дата премьеры.
Написать
8 сентября 2023 17:30
Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»
Одного из главных персонажей сыграли Курт Рассел и его сын Уайатт Рассел.
Написать
18 августа 2023 11:30
