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Основано на реальных событиях 2023 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Основано на реальных событиях
Киноафиша Сериалы Основано на реальных событиях Сезоны Сезон 2

Based On A True Story
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Основано на реальных событиях»

Во 2-м сезоне сериала «Основано на реальных событиях» продолжается история об Аве и Нэйтане. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои ожидали ребенка. В момент беременности Авы они ощутили, что из их отношений ушел былой огонь. Внезапно пара решила запустить подкаст, который будет посвящен маньякам и серийным убийцам. Истории о том, как люди становились беспощадными преступниками, начинали убивать людей. Это хобби изменило жизнь супругов, а также стало подспорьем для того, чтобы преодолеть семейный кризис. В новом сезоне героев ожидают новые захватывающие расследования, полные опасностей.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Основано на реальных событиях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Жидкое золото Liquid Gold
Сезон 2 Серия 1
21 ноября 2024
Контролируй F для убийства Control F for Murder
Сезон 2 Серия 2
21 ноября 2024
Рецидив Relapse
Сезон 2 Серия 3
21 ноября 2024
Вы готовы к этому? Y'all Ready for This?
Сезон 2 Серия 4
21 ноября 2024
Двойная ошибка Double Fault
Сезон 2 Серия 5
21 ноября 2024
На основе истории Дрю Based on a Drew Story
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2024
Свадьба с дробовиком Shotgun Wedding
Сезон 2 Серия 7
21 ноября 2024
Гость этой недели This Week's Guest
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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