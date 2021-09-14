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Мелисса Фумеро
Мелисса Фумеро
Melissa Fumero
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Мелисса Фумеро
Melissa Fumero
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Дата рождения
19 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Норт-Берген, Нью-Джерси, США
Рост
168 см
Биография Мелиссы Фумеро
Родилась 19 августа 1982 года. Норт-Берген, Нью-Джерси, США.
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