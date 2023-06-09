Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Основано на реальных событиях
Новости
Новости о сериале «Основано на реальных событиях»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Основано на реальных событиях»
Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
На этой неделе стриминги предлагают устроить спиритический сеанс, заняться творчеством, записать детективный подкаст и просто прибавить скорости.
Написать
9 июня 2023 15:00
Вышел трейлер сериала «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко и Крисом Мессиной
Черная комедия о супругах, впутавшихся в детективную историю.
Написать
16 мая 2023 15:04
Сериал «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко получил дату премьеры
В центре сюжета окажутся персонажи, пользующиеся одержимостью общества преступлениями.
Написать
3 мая 2023 13:34
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сыграет в сериале «Основано на реальных событиях»
Проект вдохновлен настоящими историями про одержимость преступлениями.
Написать
16 ноября 2022 15:19
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667