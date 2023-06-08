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Основано на реальных событиях 2023 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Основано на реальных событиях
Киноафиша Сериалы Основано на реальных событиях Сезоны Сезон 1

Based On A True Story
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Основано на реальных событиях»

В 1 сезоне сериала «Основано на реальных событиях» действие разворачивается в Соединенных Штатах Америки. В центре событий оказываются трое мужчин с разными характерами, судьбой и родом деятельности. Один из них чинит сантехнику, второй занимается сделками, связанными с недвижимостью, а третий является бывшей легендой большого тенниса. Однажды их жизни переплетаются. А в стране тем временем происходит настоящее помешательство на опасных преступлениях и криминальных событиях. Именно с этого начинается история главных героев. А еще... с крышки унитаза, которая слишком медленно закрывается.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Основано на реальных событиях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Великое американское искусство The Great American Art Form
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2023
Бригада  BDE
Сезон 1 Серия 2
8 июня 2023
Кто следующий? Who's Next?
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2023
Выживший The Survivor
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2023
Открывалка для бутылок Теда Банди Ted Bundy Bottle Opener
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2023
Люблю тебя, Баззфид Love You, Buzzfeed
Сезон 1 Серия 6
8 июня 2023
Национальная география National Geographic
Сезон 1 Серия 7
8 июня 2023
Вселенная The Universe
Сезон 1 Серия 8
8 июня 2023
График выхода всех сериалов
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