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Никто не узнает 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Никто не узнает
Киноафиша Сериалы Никто не узнает Сезоны Сезон 1

Никто не узнает 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Никто не узнает»

В 1 сезоне сериала «Никто не узнает» Игорь вместе со своими приятелями ведет довольно праздный образ жизни. Каждый из них к сорока годам создал успешную карьеру, при этом в душе остался ребенком. Мужчины гоняют в футбол, посещают кинотеатры большой компанией и не отказывают себе во множестве других удовольствий. Все меняется, когда Игоря подводит сердце. После того как герой потерял сознание прямо посреди улицы, он осознал, чего хочет на самом деле. Ему нужно «подарить» супруге ребенка. При этом Игорь знает, что не способен иметь детей. Но успешному чиновнику по силам справиться с подобным недоразумением.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Никто не узнает» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 апреля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 апреля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 апреля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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