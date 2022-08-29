Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Майти-экспресс! 2020 - 2022, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Майти-экспресс!
Киноафиша Сериалы Майти-экспресс! Сезоны Сезон 7

Mighty Express 0+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 29 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 2 часа 6 минут
О чем 7-й сезон сериала «Майти-экспресс!»

В 7 сезоне сериала «Майти-экспресс!» юные зрители вновь встречаются со своими любимыми персонажами – командой веселых паровозиков-супергероев. Нико, Мэнди, Майло, Рэд и другие ребята работают на железной дороге. У каждого из них есть свой маленький друг и напарник – машинист, направляющий паровозик в нужную сторону. Вместе они помогают людям и животным с их проблемами. Кому-то нужно срочно доставить посылку любимой тетушке в другой город. Кто-то опаздывает на собственное выступление, а кто-то мечтает вовремя передать Санта-Клаусу свое рождественское письмо. Наши герои всегда оказываются рядом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Майти-экспресс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Майти-экспресс: пиратские поезда Ахой! Mighty Express: Pirate Trains Ahoy!
Сезон 7 Серия 1
29 августа 2022
Неприятности в замке Нейта / Время в ванне Nate's Castle Hassle / Tub Time
Сезон 7 Серия 2
29 августа 2022
Великое ограбление колпака / Крысолов Брок The Great Hubcap Heist / Pied Piper Brock
Сезон 7 Серия 3
29 августа 2022
Зеленый палец Рэда / Картина Пандемониум Red's Green Thumb / Painting Pandemonium
Сезон 7 Серия 4
29 августа 2022
Шорт-треки, часть 1 Short Tracks Part 1
Сезон 7 Серия 5
29 августа 2022
Шорт-треки, часть 2 Short Tracks Part 2
Сезон 7 Серия 6
29 августа 2022
Painting Pandemonium
Сезон 7 Серия 7
29 августа 2022
Short Tracks Part 1
Сезон 7 Серия 8
29 августа 2022
Short Tracks Part 2
Сезон 7 Серия 9
29 августа 2022
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше