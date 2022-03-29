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Майти-экспресс! 2020, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Майти-экспресс!
Киноафиша Сериалы Майти-экспресс! Сезоны Сезон 6

Mighty Express 0+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 29 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Майти-экспресс!»

В 6 сезоне сериала «Майти-экспресс» продолжаются веселые и захватывающие приключения озорных паровозиков и их друзей в городке Трексвилле. Каждый день отважная команда суперпоездов отправляется на задания. Именно от них зависит, успеют ли пассажиры по своим срочным делам, будет ли доставлен товар в магазины, попадут ли рождественские письма к Санта-Клаусу, а праздничные валентинки – к своим адресатам. В этот раз Майло, Нико, Мэнди, Рэд и другие герои вновь сталкиваются с множеством неожиданных препятствий на железной дороге. Но их дружба и умение работать вместе помогают им выпутаться из любых неприятностей.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий сериала Майти-экспресс! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Смелый Майло Mighty Milo
Сезон 6 Серия 1
29 марта 2022
Великолепное выступление Sing Out Proud
Сезон 6 Серия 2
29 марта 2022
Пиньята-экспресс Piñata Express
Сезон 6 Серия 3
29 марта 2022
Неприятности с соусом Tomato Sauce Trouble
Сезон 6 Серия 4
29 марта 2022
Пикник с медведем Bear-y Special Picnic
Сезон 6 Серия 5
29 марта 2022
Подвезешь? Gimme a Lift
Сезон 6 Серия 6
29 марта 2022
Будет сделано! Can Do!
Сезон 6 Серия 7
29 марта 2022
Приключения со скунсами Skunked
Сезон 6 Серия 8
29 марта 2022
График выхода всех сериалов
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